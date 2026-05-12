LIVE Havk Mladost-Pro Recco 14-17 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | grande vittoria dei liguri che si qualificano al prossimo turno!

Nel match di oggi tra le due squadre di pallanuoto, i liguri hanno battuto gli avversari con il punteggio di 17-14. La partita si è svolta nell’ambito della Champions League 2026 e ha portato alla qualificazione delle squadre liguri al turno successivo. La diretta ha seguito ogni fase del confronto, che si è concluso alle 21.57. Gli aggiornamenti sul risultato sono stati forniti in tempo reale durante l’evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 21.56 Alcune statistiche: Triplette per Di Fulvio, Irving e Pavillard. Doppietta per Cannella, da segnalare un rigore parato da Nicosia. 21.54 Vittoria importantissima per la Pro Recco che strappa il biglietto per Malta, successo che rende influente il risultato della prossima partita. Domani sarà il turno dell’AN Brescia. Finisce la partita, Havk Mladost-Pro Recco 14-17. 0.51? Goooooooooooooooooool, Cannella non si ferma in questo ultimo quarto, Havk Mladost-Pro Recco 14-17. 1.36? Gol di Kharkov che non molla, Havk Mladost-Pro Recco 14-16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Havk Mladost-Pro Recco 14-17, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande vittoria dei liguri che si qualificano al prossimo turno! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Havk Mladost-Pro Recco 0-0, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in CroaziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League... Argomenti più discussi: LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Croazia; Havk Mladost-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Italia-USA 3-13, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si chiude con una sconfitta il cammino del Setterosa; LIVE Italia-Olanda 2-12, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per il Setterosa, vincono le campionesse olandesi. LIVE Havk Mladost-Pro Recco 6-8, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: gran gol di Durik!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.35' Gooooooooooooooool, Di Fulvio, ancora lui, Havk Mladost-Pro Recco 3-7. 7.40' Goooooooooooool, Di Fulvio ... oasport.it