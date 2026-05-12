Pallamano Italia a caccia del Mondiale 2027 | doppia sfida decisiva contro la Svizzera su Sky

La nazionale italiana maschile di pallamano affronta le ultime sfide delle qualificazioni ai Mondiali 2027, con due partite decisive contro la Svizzera. La prima gara si svolge a Zurigo il 13 maggio, seguita dal ritorno a Faenza il 17 maggio. Le partite sono trasmesse in diretta su Sky e rappresentano l’ultimo ostacolo prima di ottenere il pass per il torneo mondiale.

Settimana decisiva per la Nazionale italiana maschile di pallamano, impegnata nell’ultimo turno delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027. Le due sfide contro la Svizzera saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Gli azzurri si giocano l’accesso alla fase finale della rassegna iridata, in programma in Germania dal 13 al 31 gennaio 2027.🔗 Leggi su Sportface.it

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