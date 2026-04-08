Pallamano femminile qualificazioni EHF Euro 2026 | Italia-Olanda e Svizzera-Italia su Sky e NOW Azzurre a caccia della fase finale

Il torneo di qualificazione europea di pallamano femminile entra nel vivo con due partite decisive per la nazionale italiana. Giovedì 9 aprile si gioca in casa contro l’Olanda, mentre domenica 12 aprile si affronta in trasferta la Svizzera a Zurigo. Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino questi incontri importanti per la qualificazione alla fase finale.

Settimana ad alta tensione per la nazionale italiana femminile di pallamano. Le azzurre sono attese da due sfide determinanti nelle qualificazioni ai Women’s EHF EURO 2026, gli Europei in programma dal 3 al 20 dicembre, entrambe trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si tratta di un doppio confronto che vale l’accesso alla fase finale della rassegna continentale: sbagliare non è un’opzione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Pallamano: Italia femminile battuta in volata dalla Bosnia nelle qualificazioni agli Europei 2026E’ terminata da pochi minuti la partita fra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2026.

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