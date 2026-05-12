pallamano ero certo della salvezza della macagi cingoli

Il presidente della squadra di pallamano ha dichiarato di essere sempre stato sicuro della salvezza della Macagi Cingoli. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che in nessun momento ha dubitato della possibilità di mantenere la categoria anche quest'anno. La squadra si trova, quindi, ancora in Serie A Gold, dopo aver disputato tre stagioni consecutive nel massimo campionato nazionale.

Presidente Massimiliano Giulioni, c’è stato un momento in cui ha pensato che la Macagi Cingoli non riuscisse a restare, per la terza stagione consecutiva, nel campionato di Serie A Gold di pallamano? "No nel modo più assoluto. Ho sempre creduto nella salvezza – precisa Giulioni – seguendo la squadra durante gli allenamenti. Certo, per evitare i playout abbiamo impiegato una giornata in più, era pensabile che potessimo garantirci la tranquillità con due turni di anticipo anziché con uno, mai è venuta meno la convinzione di farcela". L’annata ha avuto fasi alterne. "Pensavamo di chiudere la pratica nel derby casalingo contro Chiaravalle, invece abbiamo subìto la seconda delle tre sconfitte incassate in otto giorni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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