Pallamano Ultimo turno amaro Macagi Cingoli sconfitta a Trieste

Nell'ultimo turno di campionato di pallamano, la squadra di Cingoli ha subito una sconfitta in trasferta contro Trieste con il punteggio di 27-23. I marcatori principali sono stati alcuni giocatori con tre reti ciascuno, mentre altri hanno contribuito con uno o due gol. La partita si è giocata in un match combattuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo fino alla fine.

Trieste 27 Cingoli 23: Garcia, Postogna, Bono 3, Ganz 1, Mazzarol 1, Pernic 2, Scorzato, Parisato 2, Lo Duca 2, Urbaz 2, Pauloni 1, Vanoli 3, Hubert 3, Bendjilali 2, Sandrin 3, Esparon 2. All.: Lisica. MACAGI CINGOLI: Martini, Albanesi, Mangoni 1, Lezaun 3, Latini, Strappini 3, Rossi 3, Giambartolomei 5, Compagnucci 1, Stevovic 3, Nocelli 1, Makhlouf 3. All.: Làera. Arbitri: Simone e Monitillo; commissario: Trespidi. Non guarisce dal mal di trasferta la Macagi Cingoli sconfitta 27-23 nell’ultima partita stagionale da Trieste. Inizia disinvoltamente la Macagi. Dopo 5’22“ a reti bianche, Lezaun va a bersaglio e propizia il miglior momento della Macagi in vantaggio (3-6) per metà di fase-1, con Albanesi (foto) che para a ripetizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ultimo turno amaro. Macagi Cingoli sconfitta a Trieste Notizie correlate Pallamano. La Macagi Cingoli a mani vuote. Bolzano ritorna al successoBozen 32 Macagi Cingoli 27 LOAKER BOZEN VOLSKBANK: Matlega, Martinati Di Giulio 7, Tamanini, Milicevic 12, Serafini, Walcher 2, Zanon 4, Zanetti 2,... Pallamano: Macagi Cingoli e Cologne si salvano, apertissima la lotta playoffLa Serie A Gold 2025-2026 di pallamano regala continue sorprese ai tifosi e agli appassionati. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pallamano. Ultimo turno amaro. Macagi Cingoli sconfitta a Trieste. Pressano, nonostante le assenze, stende Cingoli 34-26Un Pressano decimato sfodera la miglior prestazione del 2026 e sconfigge la Macagi Cingoli col punteggio di 34-26 al Palavis. Nella terzultima giornata di Serie A Gold, i gialloneri conquistano due pu ... ladigetto.it Altro match point salvezza per la Macagi Cingoli: al PalaQuaresima arriva l’Albatro SiracusaDomani sabato 18 aprile alle 19.00 arriva la terza in classifica nella 25^ e penultima giornata di Serie A Gold di pallamano Ai ragazzi di Laera, come nelle precedenti due partite, mancano solo due pu ... youtvrs.it