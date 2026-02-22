Pallamano La Macagi Cingoli a mani vuote Bolzano ritorna al successo

La squadra Macagi Cingoli perde contro Bolzano perché non riesce a contenere l’attacco avversario. Bolzano segna 32 reti, mentre Cingoli ne realizza 27, evidenziando le difficoltà difensive dei visitatori. Tamanini e Milicevic guidano i padroni di casa con 12 e 4 gol, mentre i marchigiani non riescono a trovare continuità in attacco. La partita si svolge davanti a un pubblico numeroso, che assiste a un confronto acceso tra le due formazioni.

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. La Macagi Cingoli a mani vuote. Bolzano ritorna al successo

Bozen 32 Macagi Cingoli 27 LOAKER BOZEN VOLSKBANK: Matlega, Martinati Di Giulio 7, Tamanini, Milicevic 12, Serafini, Walcher 2, Zanon 4, Zanetti 2, Udovicic, Gazzini, Javor 3, Memmich 1, Galvan 1. All.: Gaeta. MACAGI CINGOLI: Albanesi, Martini, Naghavialhosseini 1, Mangoni 1, Lezaun 5, Strappini 2, Rossi 6, Giambartolomei 4, Rossetti, Compagnucci 1,Stevovic, Nocelli, Makhlouf 7. All.: Làera. Arbitri Fato e Guarino; commissario: Fabbian. Sa veramente di sale la sconfitta che la Macagi Cingoli subisce dal Bozen vittorioso 32-27 dopo aver guadagnato solo un punto nelle ultime sei gare. Però l'improduttiva prestazione della Macagi ha la decisiva attenuante dell'infortunìo alla schiena, che costringe capitan Strappini a restare bloccato dal primo tempo in poi: comunque la Macagi è reattiva e convincente nel contesto del sostanziale equilibrio contrappuntato da un ritmo abbastanza vivace.