Palio l’artista Silvia Springorum | Vi racconto il mio Drappellone

L’artista Silvia Springorum ha condiviso le sue impressioni sul lavoro che ha realizzato per il Drappellone del 150º Palio di Casole d’Elsa. Nel suo racconto, ha parlato di emozioni, gratitudine e di un forte legame con il territorio. La sua scelta come artista per questa occasione speciale ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti del paese, che attendono con interesse la cerimonia di consegna.

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C’è emozione, gratitudine ed anche un profondo legame con il territorio nelle parole di Silvia Springorum, l’artista scelta per realizzare il Drappellone del 150º Palio di Casole d’Elsa. Springorum, cosa ha provato quando ha saputo che il suo bozzetto era stato scelto per il Drappellone del 150º Palio di Casole d’Elsa? "È stata una gioia immensa. Mi sono sentita davvero onorata. Sapere che il mio lavoro accompagnerà un’edizione così importante del Palio è qualcosa che mi emoziona profondamente. Casole d’Elsa è un luogo che porto nel cuore da molti anni e poter contribuire a questa tradizione rappresenta per me un privilegio autentico". A che punto è il lavoro? "Il Drappellone sarà terminato tra qualche settimana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, l’artista Silvia Springorum: "Vi racconto il mio Drappellone" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gianluigi Paragone: «Vi racconto il mio Umberto Bossi» Giovanni Scifoni: vi racconto il mio San FrancescoNel 2026 ricorrono gli Ottocento anni dalla morte del Santo probabilmente più amato al mondo: San Francesco. Si parla di: Palio, l’artista Silvia Springorum: Vi racconto il mio Drappellone; Drappellone per il Palio. Scelto il bozzetto di Silvia Springorum. Drappellone per il Palio. Scelto il bozzetto di Silvia SpringorumÈ stato scelto il bozzetto vincitore per il Drappellone del 150º Palio di Casole d’Elsa. La Commissione giudicatrice si ... lanazione.it