Palio dei Fanciulli edizione numero 25 ai ragazzini della contrada Bronzone

La venticinquesima edizione del Palio dei Fanciulli si è svolta quest’anno tra i giovani della contrada Bronzone, collegata alla parrocchia di San Giuseppe al Cascame. La competizione ha coinvolto diversi gruppi di bambini, che hanno partecipato a varie prove e staffette. La contrada di Bronzone ha conquistato il titolo, battendo le altre squadre in una giornata caratterizzata da entusiasmo e partecipazione. La premiazione si è tenuta al termine delle gare.

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La contrada di Bronzone, abbinata alla parrocchia di San Giuseppe al Cascame, si è aggiudicata l’edizione numero 25 del Palio dei Fanciulli, l’appuntamento di primavera del Palio che vive il suo momento-clou la seconda settimana di ottobre, quando si festeggia il beato Matteo Carreri, patrono della città, e nella quale si sfidano le 12 contrade cittadine abbinate ad altrettante parrocchie. La manifestazione, che come sempre avrebbe dovuto essere ospitata dal Cortile del Castello di Vigevano, lo stesso scenario del Palio di ottobre, è stata spostata all’ultimo momento all’interno della Cavallerizza per il repentino peggioramento delle condizioni meteo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palio dei Fanciulli, edizione numero 25 ai ragazzini della contrada Bronzone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Contrada Le Fonti vince il 69esimo Palio dei SomariSiena, 22 marzo 2026 – La Contrada Le Fonti la vincitrice della 69esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena. Leggi anche: Morto Bruno Contrada, l’ex numero tre dei servizi segreti protagonista dei misteri siciliani: aveva 94 anni Argomenti più discussi: Giochi, cortei e spettacoli: torna il Palio dei Fanciulli; Palio dei Fanciulli, edizione numero 25 ai ragazzini della contrada Bronzone; Il Palio dei Fanciulli cambia volto; Sorteggio in sala consiliare. L’edizione del Palio entra nel vivo. Palio dei Fanciulli, edizione numero 25 ai ragazzini della contrada BronzoneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it