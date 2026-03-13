Morto Bruno Contrada l’ex numero tre dei servizi segreti protagonista dei misteri siciliani | aveva 94 anni

È scomparso a 94 anni Bruno Contrada, figura chiave nei servizi segreti italiani. Ex dirigente del Sisde, ha ricoperto il ruolo di numero tre durante gli anni più intensi della lotta contro la mafia a Palermo. La sua carriera è stata segnata da momenti di grande rilievo nel settore della sicurezza nazionale. La notizia si diffonde tra coloro che lo hanno conosciuto e seguito nel corso degli anni.

È morto, all’età di 94 anni, Bruno Contrada. L’ex dirigente di polizia è stato il numero tre del Sisde (i servizi segreti interni) negli anni della guerra di mafia a Palermo. Il suo nome è stato al centro di una complessa vicenda giudiziaria: napoletano ma palermitano d’adozione aveva svolto la sua carriera nel capoluogo siciliano e ha percorso tutte le tappe dell’ investigatore da dirigente di polizia ad alto funzionario dei servizi segreti nell’arco di un trentennio. Dopo una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, passata in giudicato, una sentenza della Corte Europea ha ribaltato l’esito giudiziario per l’ex 007, perché il concorso esterno non era ancora reato in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

