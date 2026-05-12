Pali della segnaletica e fioriere usati come armi | nove Daspo dopo la maxi rissa in piazza

Nove persone sono state colpite da provvedimenti di Daspo a seguito di una maxi rissa avvenuta nella notte tra il primo e il secondo marzo 2025 in piazza Marina, a Barletta. Durante l'evento, pali della segnaletica e fioriere sono stati usati come armi. La polizia ha identificato i coinvolti e adottato i provvedimenti, che limitano la loro presenza in determinati luoghi pubblici per un periodo di tempo stabilito.

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Arrivano i provvedimenti per la maxi rissa scoppiata nella notte tra l'1 e il 2 marzo 2025 in piazza Marina a Barletta. Le tensioni, a quanto pare, furono innescate da alcune manovre aggressive effettuate con auto di grossa cilindrata in una delle zone più frequentate della città.Ad affrontarsi.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Barletta, 11 arresti dopo la rissa: usati pali della luce come armi?? Cosa scoprirai Come sono passati i ragazzi dalle sfide con le auto alla rissa? Chi sono i due giovani accusati di aver tentato la rapina? Perché... Maxi rissa. Scattano 12 DaspoVALERA FRATTA (Lodi) Dodici Daspo Willy per la violenta rissa scoppiata all’interno di un esercizio pubblico di Valera Fratta e culminata con persone... Argomenti più discussi: Terni, sostituzione dei pali della pubblica illuminazione dall’11 maggio al 16 giugno: tutte le strade interessate e le modifiche alla viabilità; Rissa tra ragazzi, 11 indagati: Pali della segnaletica usati come armi. Riconosciuti da tatuaggi e abiti firmati VIDEO; Pizzolungo. Sulla segnaletica interviene il consigliere Maltese; Frosinone – Sicurezza sulla Monti Lepini, al via l’installazione dei nuovi attraversamenti pedonali a chiamata. Nessun problema. La #ComunitaEbraica fara' finta di nulla x.com Nuovo giocatore cosa significa questo reddit Rissa tra ragazzi, 11 indagati: «Pali della segnaletica usati come armi». Riconosciuti da tatuaggi e abiti firmati VIDEOI carabinieri hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di undici persone, tra arresti domiciliari e obblighi, accusate a vario titolo di rissa aggravata, tentata rapina, lesioni ... leggo.it