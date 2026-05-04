Nella serata di ieri a Barletta, otto persone sono state arrestate dopo una violenta rissa avvenuta in strada. Durante l’alterco, alcuni partecipanti hanno usato pali della luce come armi, causando diverse ferite. La polizia ha identificato e fermato anche due giovani sospettati di aver tentato una rapina poco prima dell’episodio. I fatti sono stati segnalati dalle testimonianze dei testimoni presenti sulla scena.

?? Cosa scoprirai Come sono passati i ragazzi dalle sfide con le auto alla rissa? Chi sono i due giovani accusati di aver tentato la rapina? Perché gli arresti sono arrivati a distanza di oltre un anno? Quali misure ha disposto il tribunale per i cinque arrestati??? In Breve Scontro tra gruppi di Barletta e Cerignola iniziato con sfide automobilistiche in piazza Marina. Cinque indagati tra Barletta e Cerignola colpiti da arresti domiciliari con divieto comunicazioni. Sei giovani tra 23 e 27 anni .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barletta, 11 arresti dopo la rissa: usati pali della luce come armi

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mala movida, violenta rissa nei pressi di un locale: 11 arresti tra Barletta e Cerignola; Movida selvaggia e spedizioni punitive: 11 arresti dopo l'assalto fuori dal locale; Blitz all'alba tra Barletta e Cerignola: 11 arresti per la rissa in Piazza Marina nel marzo 2025; Rissa tra due gruppi di giovani a Barletta, eseguite 11 misure cautelari.

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