Maxi rissa Scattano 12 Daspo

A Valera Fratta, in provincia di Lodi, dodici persone sono state colpite da Daspo Willy dopo una maxi rissa avvenuta in un locale pubblico. La colluttazione si è conclusa con alcune persone ferite e danni all’interno del locale. Le autorità hanno adottato questa misura di prevenzione nei confronti di tutti i coinvolti. La scena si è sviluppata all’interno di un esercizio pubblico della zona.

VALERA FRATTA (Lodi) Dodici Daspo Willy per la violenta rissa scoppiata all’interno di un esercizio pubblico di Valera Fratta e culminata con persone ferite e parte del locale devastata. Il provvedimento è stato disposto dal questore della provincia di Lodi, Pio Russo (nella foto), al termine degli accertamenti, svolti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura sulla base della segnalazione trasmessa dalla stazione dei carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano. I fatti risalgono alla notte del 18 gennaio, quando, all’interno del locale, era esplosa una rissa tra più persone. Nel corso dello scontro, alcuni partecipanti avevano riportato lesioni, mentre arredi e suppellettili del locale erano stati danneggiati durante il parapiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi rissa. Scattano 12 Daspo Articoli correlati Maxi-rissa in un bar di Valera Fratta: scattano 12 ‘daspo Willy’Valera Fratta (Lodi), 12 marzo 2026 – In dodici hanno dato vita a una violenta rissa all'interno di un bar, causando diversi feriti e locali... Rissa a colpi di bottiglie in centro: scattano sanzioni amministrative e quattro daspo urbaniImportante operazione della polizia locale di Pescara nella zona fra piazza della Repubblica, piazza Santa Caterina e il parcheggio vicino al Bingo,... Aggiornamenti e notizie su Maxi rissa Scattano 12 Daspo Temi più discussi: Maxi rissa. Scattano 12 Daspo; Maxi-rissa in un bar di Valera Fratta: scattano 12 ‘daspo Willy’; Lite per il fidanzatino per strada a suon di calci e tirate di capelli, tutti filmano e il video diventa virale: 14enne denunciata; Maxi-rissa in un bar di Valera Fratta | scattano 12 ‘daspo Willy’. Maxi-rissa in un bar di Valera Fratta: scattano 12 «daspo Willy»Il provvedimento del questore di Lodi dopo il violento episodio che ha causato diversi feriti e locali completamente devastati ... msn.com Buonalbergo, maxi-rissa all'esterno del bar: scattano dodici DacurSono complessivamente 12 i Dacur emessi dal questore della provincia di Benevento nei confronti di altrettanti soggetti che il 4 maggio scorso si sono resi protagonisti di una violenta rissa nei ... ilmattino.it Sigaretta, quanto mi costi Venerdì 13 marzo scattano i nuovi rincari mdst.it/4rsHno2 - facebook.com facebook Sigarette, scattano altri rincari: ecco su quali marchi #sigarette x.com