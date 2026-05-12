Palermo | premiati i sanitari che salvarono 11 pazienti dall’incendio

A Palermo, alcuni sanitari sono stati premiati per aver salvato 11 pazienti durante un incendio in un reparto ospedaliero. Le autorità hanno riconosciuto il loro intervento, che ha evitato conseguenze più gravi. Durante l’incidente, i sanitari hanno affrontato fumo e fiamme, mettendo a rischio la propria incolumità per mettere in salvo i pazienti presenti. Restano ancora da chiarire i dettagli delle operazioni di salvataggio e l’identità delle persone coinvolte.

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