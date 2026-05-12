Palermo | premiati i sanitari che salvarono 11 pazienti dall’incendio
A Palermo, alcuni sanitari sono stati premiati per aver salvato 11 pazienti durante un incendio in un reparto ospedaliero. Le autorità hanno riconosciuto il loro intervento, che ha evitato conseguenze più gravi. Durante l’incidente, i sanitari hanno affrontato fumo e fiamme, mettendo a rischio la propria incolumità per mettere in salvo i pazienti presenti. Restano ancora da chiarire i dettagli delle operazioni di salvataggio e l’identità delle persone coinvolte.
? Domande chiave Come hanno gestito il fumo e le fiamme nel reparto?. Chi sono i sanitari che hanno rischiato la vita per i pazienti?. Perché l'intervento è stato decisivo per i degenti con difficoltà motorie?. Cosa ha dichiarato l'infermiere riguardo alla paura durante l'emergenza?.? In Breve L'incendio ha colpito il padiglione 14 di via del Vespro il 16 gennaio scorso.. Premiati Lawrence Camarda, Massimo Ferruzza, Marco Cardella, Rosario Dolce e Davide Giambrone.. Maria Grazia Furnari e Marcello Ciaccio hanno partecipato alla cerimonia presso lo Steri.. L'evento sottolinea la necessità di formare il personale sulla gestione dello stress ospedaliero.🔗 Leggi su Ameve.eu
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