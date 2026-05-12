Il fumo in corsia e la corsa contro il tempo premiati i sanitari che salvarono undici pazienti dall’incendio al Policlinico
Durante un incendio in un reparto di ortopedia di un ospedale, undici pazienti sono stati salvati da sanitari che sono intervenuti rapidamente. Il fumo si è diffuso nei corridoi, rendendo difficile l’evacuazione e aumentando il rischio di un disastro. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza i pazienti e contenere le fiamme, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.
Undici pazienti bloccati nel reparto di Ortopedia del Policlinico, il fumo che invade i corridoi, le fiamme sempre più vicine e una corsa contro il tempo per evitare la tragedia. A distanza di pochi mesi dall’incendio che il 16 gennaio scorso colpì il padiglione 14 di via del Vespro, l’Università.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Salvarono da un incendio undici pazienti ricoverati in ospedale: il rettore premia gli eroi del PoliclinicoLo scorso 14 gennaio, un incendio è divampato nel reparto di Ortopedia del Policlinico, nel padiglione 14 di via del Vespro.
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