Il fumo in corsia e la corsa contro il tempo premiati i sanitari che salvarono undici pazienti dall’incendio al Policlinico

Durante un incendio in un reparto di ortopedia di un ospedale, undici pazienti sono stati salvati da sanitari che sono intervenuti rapidamente. Il fumo si è diffuso nei corridoi, rendendo difficile l’evacuazione e aumentando il rischio di un disastro. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza i pazienti e contenere le fiamme, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

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