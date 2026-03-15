Il tour dei Beati Paoli torna l' itinerario guidato tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe

Il tour dei Beati Paoli torna a Palermo con un itinerario guidato che attraversa i vicoli storici della città e le antiche catacombe. La prossima data prevista è domenica 22 marzo 2026, dalle 10 alle 13, ed è organizzato da ArcheOfficina. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire i luoghi legati alla leggenda dei Beati Paoli, seguendo un percorso tra storia e mistero.

In arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 22 marzo 2026 dalle 10 alle 13.Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati descritta dalla penna di Luigi Natoli.Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei più famosi personaggi della storia e delle location che hanno ispirato lo scrittore, narrando le numerose leggende ma anche gli aneddoti storici che come sempre creano il presupposto delle grandi storie.La narrazione sarà... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombeIn arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 11 gennaio 2026 dalle 10 alle 13. Tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo, alla scoperta dei luoghi della setta e delle antiche catacombeIl centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecamente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta... Contenuti utili per approfondire Beati Paoli Temi più discussi: Felicia Kingsley: Il mio Nick potrebbe indagare sui Beati Paoli; A Palermo torna in scena Coriolano della Floresta, lo spettacolo tratto dal romanzo di Luigi Natoli; Coriolano della Floresta torna in scena a Palermo: sul palco il seguito dei Beati Paoli; Coriolano a Palermo | esilio e identità in scena domenica. Sulle tracce dei Beati Paoli: tour nei sotterranei di PalermoIn arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina: domenica 15 febbraio 2026 dalle 10 alle 13. Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è ... lasicilia.it Sulle tracce dei Beati Paoli: misteri e catacombe di PalermoIn arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina — domenica 11 gennaio 2026 dalle 10 alle 13. Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è ... lasicilia.it Le donne tra i Beati Paoli facebook Il romanzo storico italiano potrebbe fermarsi a I Viceré (o a I beati Paoli giocando in casa @sellerioeditore ) ma Maria Attanasio con La Rosa Inversa mi ha catturata grazie anche al curatissimo stile. Ho letto che è nella longlist del @PremioStrega x.com