Palermo marciapiede Tre Torri in crisi | l’amministratore sbotta

A Palermo, il marciapiede vicino a Tre Torri è al centro di polemiche dopo che l’amministratore ha espresso il proprio disagio, senza ricevere risposta dal Comune. Durante le partite del Palermo, si temono rischi maggiori per chi transita in quella zona. Tuttavia, il Comune non ha ancora fornito spiegazioni o interventi concreti dopo i tre solleciti inviati dall’amministratore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi rischia davvero il peggio durante le partite del Palermo?. Perché il Comune non ha risposto ai tre solleccitati dell'amministratore?. Come può un marciapiede dissestato mettere in pericolo i residenti?. Dove si concentrano i pericoli maggiori per i pedoni delle Tre Torri?.? In Breve Tre solleciti via PEC inviati all'ufficio tecnico del Comune di Palermo.. Pericolo infortuni per residenti e tifori del Palermo durante le partite.. Dissesto concentrato lungo il perimetro del complesso in viale del Fante 58A.. Salvatore Agnello, amministratore del SuperCondominio complesso Tre Torri in viale del Fante 58A, ha segnalato la necessità di un intervento immediato per il marciapiede dissestato lungo il perimetro della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, marciapiede Tre Torri in crisi: l’amministratore sbotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palermo: marciapiede crolla, pericolo pedoni in zona LibertàUn tratto di marciapiede in zona Libertà a Palermo presenta gravi dissesti strutturali. Leggi anche: Marciapiede crollato in via Filzi, tre mesi di lavori