Marciapiede crollato in via Filzi tre mesi di lavori

In via Fabio Filzi a Latina, un tratto di marciapiede è crollato, rendendo necessarie operazioni di ripristino che dureranno circa tre mesi, da aprile a luglio. Per permettere l’allestimento del cantiere e i lavori di sistemazione, il Comune ha emesso un’ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità nella zona. Durante questo periodo, saranno adottate misure per gestire il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni.

Tre mesi di lavori, da aprile a luglio. Tanto dureranno le operazioni di ripristino del marciapiede crollato in via Fabio Filzi a Latina, come emerge dall’ordinanza di modifica della viabilità, emessa dal Comune capoluogo per consentire l’allestimento del cantiere.In dettaglio, sarà chiusa al.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Marciapiede crollato in via Filzi, approvato il progetto. Quando partono i lavori Conclusi dopo tre mesi i lavori di risanamento del marciapiede della stazione ferroviariaFALCONARA MARITTIMA – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione del marciapiede che corre tutto intorno alla stazione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Marciapiede crollato in via Filzi, tre mesi di lavori; VIA FABIO FILZI, AFFIDATI I LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE CROLLATO A GENNAIO 2025; In arrivo i lavori per il marciapiede crollato in via Filzi, spesa da 100.000 euro; Paura a Vaiano crolla un albero in viale Fratelli Rosselli. Affidati i lavori per il marciapiede crollato in via Fabio FilziL’intervento, atteso da oltre un anno, metterà fine ai disagi causati dal crollo avvenuto a gennaio 2025. A giorni l'inizio dei cantieri. latinacorriere.it Affidati i lavori per il marciapiede crollato in via Fabio Filzi Leggi qui - facebook.com facebook