Un tratto di marciapiede in zona Libertà a Palermo si è sgretolato, creando una situazione di rischio per chi cammina nella zona. La segnalazione è stata fatta lunedì 9 marzo 2026 alle ore 07:10, evidenziando un danno strutturale grave che rende pericoloso il passaggio pedonale. Nessun intervento era stato ancora effettuato al momento della segnalazione.

Un tratto di marciapiede in zona Libertà a Palermo presenta gravi dissesti strutturali. La segnalazione, datata lunedì 9 marzo 2026 alle ore 07:10, indica un pericolo immediato per i pedoni. Il danno si estende tra via Villa Heloise e via Edmondo de Amicis. La superficie è compromessa da tempo, creando rischi di cadute soprattutto nelle ore notturne o al calare del sole d’inverno. L’assenza di illuminazione adeguata aggrava la situazione. I cittadini hanno evidenziato il degrado urbano come priorità di intervento. Pericolo Imminente nel Quartiere. La posizione geografica è precisa: l’area interessata collega due vie residenziali strategiche. Qui il suolo non regge più il peso dei passanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: marciapiede crolla, pericolo pedoni in zona Libertà

