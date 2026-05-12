Pakistan bomba nascosta in un risciò esplode in un bazar | nove i morti
Una bomba nascosta in un risciò è esplosa in un bazar nella regione di Lakki Marwat, nel nord-ovest del Pakistan. L’esplosione ha provocato la morte di almeno nove persone e il ferimento di più di venti individui. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno chiuso temporaneamente l’area per i rilievi. La zona è stata evacuata e sono stati rafforzati i controlli di sicurezza nelle vicinanze.
Una bomba nascosta in un risciò è esplosa in un bazar a Lakki Marwat nel nord-ovest del Pakistan, uccidendo almeno nove persone e ferendone più di venti. Lo riferisce la polizia locale. Nessun gruppo ha rivendicato immediatamente la responsabilità dell’attentato, ma i sospetti ricadranno probabilmente sui talebani pakistani, noti come Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Bomba esplode, morti due anarchici. Allarme sicurezza e caccia ai compliciDue militanti anarchici sono le vittime dell'esplosione che la notte scorsa ha distrutto un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma.
Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma.