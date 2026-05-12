Pakistan bomba nascosta in un risciò esplode in un bazar | nove i morti

Una bomba nascosta in un risciò è esplosa in un bazar nella regione di Lakki Marwat, nel nord-ovest del Pakistan. L’esplosione ha provocato la morte di almeno nove persone e il ferimento di più di venti individui. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno chiuso temporaneamente l’area per i rilievi. La zona è stata evacuata e sono stati rafforzati i controlli di sicurezza nelle vicinanze.

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