Bomba esplode morti due anarchici Allarme sicurezza e caccia ai complici

Due militanti anarchici sono rimasti uccisi nella notte a Roma a causa di un’esplosione avvenuta in un casolare nel Parco degli Acquedotti. L’incidente ha generato un allarme sicurezza e le forze dell’ordine stanno cercando eventuali complici coinvolti. La deflagrazione ha causato danni alla struttura, e al momento non si conoscono le cause dell’esplosione.

Due militanti anarchici sono le vittime dell'esplosione che la notte scorsa ha distrutto un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma. Si tratta di Sara Ardizzone, trentaseienne romana, e Alessandro Mercogliano, originario di Nola in provincia di Napoli. Entrambi erano ritenuti vicini all'area anarchica legata ad Alfredo Cospito (la Fai-Fri) e, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbero essere rimasti uccisi mentre stavano maneggiando o assemblando una bomba ad alto potenziale all'interno dell'edificio abbandonato. Il luogo della deflagrazione, conosciuto come Casale del Sellaretto e situato in via delle Capannelle, è ora al centro di accertamenti da parte della procura capitolina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bomba esplode, morti due anarchici. Allarme sicurezza e caccia ai complici Articoli correlati Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba per un attentatoDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Contenuti utili per approfondire Bomba esplode Discussioni sull' argomento Olanda, bomba esplode davanti a scuola ebraica di Amsterdam; Cilento, auto precipita in mare dopo un volo di duecento metri. Morti due fidanzati. Esplode un casolare, morti due anarchici del gruppo di Cospito: l'ipotesi della bombaEsplosione in un casolare abbandonato, si indaga sulla pista anarchica. Due persone sono morte a Roma nel crollo di un edificio nel Parco degli Acquedotti, nel versante sud.est della capitale. Sotto l ... msn.com Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba per un attentatoTrovati due cadaveri nel Casale del Sellaretto: si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, appartenenti al gruppo di Cospito. Lei aveva detto: Sono nemica di questo Stato. Lega: Uno degl ... msn.com Esplode una bomba nel Casertano: danni ad una cornetteria inaugurata ieri - facebook.com facebook