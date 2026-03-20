Esplode un casale abbandonato morti due anarchici a Roma L' ipotesi choc | preparavano una bomba

Due persone sono state trovate morte dentro un casolare crollato nel parco degli Acquedotti a Roma nella mattinata di venerdì. Si tratta di due uomini ritenuti appartenenti a un movimento anarchico, e si ipotizza che stessero preparando una bomba al momento dell’esplosione. L’edificio era abbandonato e si trovava in stato di decomposizione. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Due persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Il ritrovamento è avvenuto durante un intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie. L’immobile coinvolto è un casale abbandonato conosciuto come Casale del Sellaretto, situato nei pressi del civico 221 di via delle Capannelle. Secondo le prime informazioni, una delle vittime presentava segni di bruciature, mentre l’altra – probabilmente una giovane donna – mostrava traumi compatibili con il cedimento della struttura. Nel corso del primo pomeriggio sono emersi ulteriori elementi che hanno orientato le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba Articoli correlati Leggi anche: Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici. L'ipotesi è che stessero preparando una bomba per fare un attentato Leggi anche: Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Esplode un casale abbandonato morti due... Crolla un casale abbandonato a Roma: due mortiE' di questa mattina la notizia di un'esplosione di un casale abbandonato in zona Parco degli Acquedotti a Roma, sotto le macerie due persone senza vita. notizie.it Crolla casale abbandonato a Roma, due mortiCrollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all’interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accer ... corrieredellacalabria.it