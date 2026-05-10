Cina | trapelati i dati sul nuovo missile stealth per i caccia J-20

Sono stati diffusi i primi dettagli sul nuovo missile stealth destinato ai caccia J-20 cinesi. Secondo le fonti, il missile è di tipo subsonico e presenta caratteristiche che permettono di ridurre la rilevabilità ai radar nemici. Le informazioni indicano inoltre che questa armamentistica potrebbe rendere i caccia cinesi più efficaci rispetto a quelli americani, anche se non sono stati forniti confronti ufficiali o specifiche tecniche complete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un missile subsonico sfuggire ai radar nemici?. Cosa rende questo vettore più letale dell'armamento americano?. Perché il design del motore sfida le difese termiche attuali?. Quali conseguenze avrà questo sviluppo sugli equilibri nel Pacifico?.? In Breve Gittata stimata di 1.330 chilometri con velocità subsonica tra Mach 0,71 e 0,75.. Dimensioni ridotte sotto i 4 metri di lunghezza e 85 centimetri di diametro.. Raffreddamento attivo tramite quattro ugelli laterali per abbassare la scia termica del motore.. Vantaggio operativo rispetto all'AGM-158C statunitense per l'integrazione nei vani d'arma interni.. Documenti tecnici trapelati su piattaforme social cinesi descrivono un nuovo missile cruise stealth progettato per i caccia J-20 e J-35, con dimensioni ridotte per l’integrazione nei vani d’arma interni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina: trapelati i dati sul nuovo missile stealth per i caccia J-20 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Ha sviluppato un nuovo missile per i caccia stealth”: cosa sappiamo della nuova arma cineseLa Cina avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo missile cruise stealth progettato per essere trasportato all’interno dei vani d’arma dei caccia di... “Elicotteri russi per la Cina”: cosa svelano i misteriosi documenti trapelati sul webNuovi documenti trapelati sul web raccontano di un possibile accordo militare tra Mosca e Pechino per la fornitura di elicotteri d’attacco russi alla...