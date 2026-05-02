Il Pakistan sta sperimentando una nuova generazione di coperture militari progettate per ridurre drasticamente la visibilità sul campo di battaglia moderno. Di cosa si tratta? Di particolari tende realizzate con materiali speciali in PVC capaci di bloccare la radiazione infrarossa, e rendere così più difficile l’individuazione da parte di droni. Ecco che cosa sappiamo. Le nuove tende stealth del Pakistan. Secondo quanto riportato dal portale Next Gen Defense, queste tende rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai tradizionali sistemi di mimetizzazione, perché non si limitano a confondere l’occhio umano ma intervengono direttamente sulla firma termica degli oggetti e delle persone al loro interno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Impermeabili ai droni”: come funzionano le “tende stealth” del Pakistan

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