L'edizione 2026 del Giro d'Italia si terrà dal 8 al 31 maggio, con partenza da Nessebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma. La corsa comprende 21 tappe per un totale di 3.468 chilometri. La startlist ufficiale è stata resa nota, con il favorito Vingegaard e i italiani Pellizzari e Ciccone tra i principali attaccanti. La gara attraverserà diversi paesi prima di concludersi nella capitale italiana.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attacco

Notizie correlate

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e PellizzariL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa LIVE; Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti provvisorio; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e Pellizzari; La startlist provvisoria: Vingegaard, Pellizzari, Ganna, Ciccone, Milan, Bernal.

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e PellizzariL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa LIVEI corridori di 23 squadre parteciperanno al Giro d’Italia 2026: scopri tutti gli atleti attesi al via dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. olympics.com

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti gli italiani al via. Favorito Vingegaard, ci sono Pellizzari, Ganna… Il Giro d’Italia 2026, in programma dall’8 al 31 maggio con partenza da Nessebar (Bulgaria) e arrivo a Roma, vedrà al via 23 squadre: 18 UCI WorldTeam, 2 - facebook.com facebook

La startlist aggiornata del Giro x.com