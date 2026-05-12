Una nuova collaborazione tra SumUp e Bancomat permette ai commercianti di accettare tutte le carte di debito attraverso la rete Bancomat. L'obiettivo è facilitare i pagamenti digitali, offrendo agli esercenti una soluzione più semplice per ricevere denaro dai clienti. La partnership mira a estendere l'uso delle carte di debito nel territorio italiano, contribuendo ad ampliare le opzioni di pagamento disponibili.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Ampliare ulteriormente l'accettazione dei pagamenti digitali in Italia e semplificare l'esperienza d'incasso per gli esercenti. E' l'obiettivo della partnership strategica tra la fintech SumUp e il circuito di pagamento Bancomat. Grazie all'accordo, si legge in una nota, i terminali SumUp potranno accettare tutte le carte operative sul circuito Bancomat, insieme a tutte le carte di pagamento internazionali. L'iniziativa si inserisce nel percorso di crescita di SumUp in Italia, dove da oltre 15 anni supporta gli esercenti con un ecosistema integrato di soluzioni che semplificano la gestione dei pagamenti e le attività quotidiane di negozi e professionisti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pagamenti, SumUp in partnership con Bancomat per accettare tutte le carte di debito

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