Un accordo tra BANCOMAT e i principali circuiti europei è stato firmato per facilitare i pagamenti nell’Unione Europea. L’intesa riguarda l’implementazione di circuiti comuni che consentiranno transazioni più semplici e rapide tra diversi paesi membri. La firma del protocollo rappresenta un passo concreto verso l’armonizzazione delle soluzioni di pagamento tra le nazioni europee.

BANCOMAT e i principali circuiti europei firmano un protocollo d’intesa per i pagamenti paneuropei "Questo protocollo d’intesa è un passo importante verso una rete di pagamenti veramente paneuropea. La direzione è stata stabilita e lo slancio è reale". Fabrizio Burlando, ceo di Bancomat ha commentato così la firma del protocollo d’intesa (MoU), che segna un passo decisivo verso il rafforzamento della sovranità dei pagamenti in Europa. La cooperazione riunisce tutti i principali circuiti di pagamento europei, tra i quali Bancomat, con l’ambizione comune di consentire pagamenti transfrontalieri senza soluzione di continuità in tutta Europa entro il 2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bancomat con i circuiti europei per i pagamenti nell’Unione: siglato il protocollo d’intesa

