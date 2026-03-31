Partnership Nexi e PayPal per innovazione pagamenti in Europa

Nexi e PayPal hanno annunciato di aver esteso la loro collaborazione, iniziata nel 2016 in Italia, a tutta l’Europa. La partnership riguarda l’innovazione nel settore dei pagamenti elettronici e coinvolge servizi e soluzioni digitali nei diversi mercati europei. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui termini specifici dell’accordo.

(Adnkronos) – Nexi e PayPal hanno ufficializzato l’estensione della loro collaborazione, avviata originariamente in Italia nel 2016, a tutto il territorio europeo. Il fulcro di questa operazione risiede nell'integrazione diretta dell’ecosistema PayPal nella piattaforma della PayTech europea, permettendo a quest’ultima di operare come unico Payment Service Provider per le transazioni. Questo modello tecnico mira a ridurre la frammentazione gestionale per le imprese, partendo dai mercati a rapida crescita digitale come Svezia, Danimarca, Polonia e la stessa Italia. L’adozione di un sistema unificato offre vantaggi operativi misurabili, in particolare per le piccole e medie imprese che operano nel mercato unico. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Bcp accelera sull’innovazione, partnership strategica con Nexi nel business del merchant acquiringBanca di Credito Popolare rafforza il proprio percorso di innovazione siglando una partnership strategica di lungo periodo con Nexi, PayTech italiana... Leggi anche: Come chiedere un rimborso su PayPal e come funzionano i pagamenti in 3, 6, 12 e 24 rate Tutto quello che riguarda su Partnership Nexi Partnership Nexi e PayPal per innovazione pagamenti in EuropaNexi e PayPal hanno ufficializzato l’estensione della loro collaborazione, avviata originariamente in Italia nel 2016, a tutto il territorio europeo. Il fulcro di questa operazione risiede nell'integr ... adnkronos.com Nexi e Banca del Piemonte, rafforzata la partnership nei servizi di pagamento digitaleBanca del Piemonte, uno degli istituti bancari più solidi in Italia, e Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, annunciano il rafforzamento della loro partnership nel settore dei pagamenti digitali ... affaritaliani.it