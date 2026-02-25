Furti nelle scuole | pagamenti elettronici ai distributori come deterrente

Dopo i ripetuti episodi nelle scuole leccesi, riunione in prefettura. Tra le misure allo studio anche l’installazione di videocamere e l’intensificazione dei servizi di vigilanza Il dispositivo pianificato punta, quindi, a rafforzare le difese materiali: priorità sarà data cancelli perimetrali, infissi e accessi principali, considerati i varchi più esposti alle intrusioni. Parallelamente si interverrà sui sistemi elettronici di sicurezza, con il ripristino degli impianti di allarme non funzionanti e l’installazione di apparati di videosorveglianza aggiornati nelle aree ritenute più sensibili. A queste misure si affiancherà un potenziamento dei controlli fisici, con servizi di vigilanza soprattutto nelle ore notturne e durante i periodi di chiusura scolastica, quando gli istituti restano incustoditi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

