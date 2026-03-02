Sicurezza alimentare le procedure come opportunità | incontro pubblico

Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 16 si terrà un incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di San Pietro Vernotico, in piazza Giovanni Falcone. Il tema centrale sarà la sicurezza alimentare e come le procedure possano rappresentare un’opportunità, piuttosto che un peso burocratico. L’appuntamento coinvolge cittadini e operatori del settore interessati a conoscere meglio gli aspetti legati alla tutela alimentare.

SAN PIETRO VERNOTICO - "La sicurezza alimentare: le procedure come opportunità, non solo burocrazia" è il titolo dell'incontro in programma giovedì 5 marzo 2026 alle ore 16, presso la sala consiliare del Comune di San Pietro Vernotico, in piazza Giovanni Falcone.L'evento è organizzato dal Comune.