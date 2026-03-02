Recentemente è tornata in circolazione la truffa delle banconote false, con persone che scambiano denaro contraffatto come resto. Chi riceve una banconota di questo tipo al negozio o in altra transazione rischia di incorrere in problemi legali se la utilizza successivamente. La presenza di banconote false può passare inosservata, rendendo più facile il rischio di incorrere in sanzioni.

Attenzione alle banconote contenute nel proprio portafoglio. Di recente è tornata in voga la truffa delle banconote false, scambiate al posto di denaro autentico. Purtroppo a volte il venditore non si accorge dell'inganno e, senza volerlo, le mette in circolo. Si tratta principalmente di pezzi da 50 euro, che possiamo ricevere come resto dopo un pagamento importante. Non è facile rendersi conto nell'immediato che si tratta di falsi, perché le copie sono davvero molto simili agli originali. Come riconoscerle? Bisogna adottare la buona abitudine di controllare sempre le banconote dopo che riceviamo il resto. La carta ha una consistenza leggermente diversa e se messa in controluce risulta priva della caratteristica filigrana e del filo di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ricevi una banconota falsa come resto? Ecco quali rischi corri se la utilizzi

Va al bar e paga con una banconota da 50 euro falsa: denunciato un giovaneSASSOFERRATO – Ha pagato alcune consumazioni con una banconota da 50 euro falsa e si è allontanato rapidamente dal bar.

