Incidente a Cisterna mostra una patente falsa durante i controlli | denunciato 26enne

A Cisterna, un giovane di 26 anni di origini egiziane è stato coinvolto in un incidente stradale durante un controllo della polizia. Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che il conducente aveva una patente di guida contraffatta. Il ragazzo è stato denunciato per possesso e utilizzo di documenti falsi, mentre l’incidente ha causato danni a un altro veicolo. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

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Fa un incidente e viene scoperto a guidare con una patente contraffatta. Protagonista di quanto accaduto a Cisterna un giovane di origini egiziane di 26 anni.Il sinistro si è verificato in via Aprilia, in prossimità di via Reynolds dove, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti gli agenti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cisterna, fa un incidente e mostra la patente contraffatta: scoperto e denunciato; Incidente di camion cisterna con soda caustica, statale 68 interrotta; Maxi incidente, si ribalta cisterna di soda caustica. Tre feriti, chiusa la statale; Brusaporto, esalazioni da una cisterna: gravi due operai che hanno inalato sostanze acide. Cisterna, fa un incidente e mostra la patente contraffatta: scoperto e denunciatoCISTERNA – Fa un incidente e si scopre che ha una patente di guida contraffatta. E’ successo a Cisterna, martedì pomeriggio quando la Polizia Locale è intervenuta in Via Aprilia, in prossimità di Via ... radioluna.it Cisterna, esibisce una patenta falsa dopo l'incidente: denunciato un 26enneUn normale intervento per un incidente stradale si è trasformato in un’operazione di controllo documentale conclusa con una denuncia per contraffazione. È accaduto nel pomeriggio di martedì a Cisterna ... latinaoggi.eu Non ce l’ha fatta Andrea Carotenuto, 36enne di Scafati coinvolto nell’incidente stradale che si è verificato il 21 aprile scorso sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora”, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. L’amico 26enne che viaggiava accanto a lui, era morto s - facebook.com facebook Incidente aereo in Cina, la lotta in cabina di 18 secondi per salvare il Boeing in picchiata. Ma ormai era tardi x.com