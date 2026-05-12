Padova violenta | dagli anni di piombo ai nostri giorni
Sabato 16 maggio 2026, si ricorda come la storia di Padova sia fatta di momenti di grande ricchezza culturale e artistica, ma anche di episodi violenti e drammatici che hanno segnato il passato recente della città. Dal periodo degli anni di piombo fino ai giorni nostri, la città ha attraversato situazioni di tensione e scontri, lasciando tracce che ancora oggi sono parte della memoria collettiva.
Sabato 16 Maggio 2026. Conoscere una città come Padova significa amare il suo enorme bagaglio artistico e culturale, ma anche analizzare e ricordare episodi tragici e cruenti che ne hanno caratterizzato la storia recente, per quanto tristi, violenti e dolorosi essi siano stati.«A grande richiesta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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