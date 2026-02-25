Mangini all’opera Dal sor Ettore ai giorni nostri

Ettore Mangini ha avviato un progetto per riscoprire le radici storiche del Palio, motivato dalla volontà di preservare tradizioni antiche. La sua iniziativa coinvolge attivamente veterani e giovani, che lavorano insieme per ricostruire le vicende del passato. La ricerca si concentra sui ruoli e le funzioni dei cosiddetti “mangini”, figure fondamentali nelle scorse edizioni. Diversi esperti e appassionati partecipano a incontri e approfondimenti sul tema.

Chi sono i mangini o, termine più ingentilito e attuale, i tenenti del Palio? I collaboratori, i consiglieri, coloro che ascoltano i ragionamenti a voce alta del capitano? In realtà sono molto di più. Un tempo, quando fare il capitano era una carica quasi onorifica e i 'nobili o illustri' personaggi apparivano nei momenti ufficiali, il Palio lo facevano loro, i buoni consiglieri. Abbiamo esempi più che evidenti, basterà citare Ettore Fontani, sempre mangino e mai capitano, per trovare la persona che faceva le cose senza apparire, o perlomeno, con grande rispetto, un passo indietro a chi dirigeva.