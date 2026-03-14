Segni Dall’ investitura di SE Vescovo Dante Bernini ai giorni nostri I 50 anni del Coro Giovanile di Segni diretto da Don Franco Fagiolo

Nel marzo del 1976, l’allora Vescovo diocesano ha ufficialmente investito il primo Vescovo di Segni, dando così inizio a una lunga serie di eventi ecclesiastici nella comunità. Da allora, nel corso di cinque decenni, si sono succedute diverse tappe, tra cui la recente celebrazione dei 50 anni del Coro Giovanile di Segni, diretto da Don Franco Fagiolo.

SEGNI (Eledina Lorenzon) – Era proprio nei primi giorni del mese di Marzo del lontano 1976, quando l’allora Vescovo diocesano Mons. Dante Bernini chiese a Don Franco Fagiolo, sacerdote soltanto da due anni a Segni: «Ci pensa Lei, Don Franco, ai canti per la Messa crismale con i cresimandi?». La risposta immediata del giovane sacerdote non poteva che essere «Volentieri». Non sembrava vero, in quegli anni lontani, a quei ragazzi e ragazze adolescenti ritrovarsi nella Chiesa di S. Stefano impegnati nelle prove, pensare, organizzare e realizzare Recitals da proporre e far ascoltare, anche fuori Segni, ad altri gruppi giovanili e non, pianificare attività, cimentarsi nella pubblicazione del “Giornalino del Coro, e poi scampagnate, partite a pallone, campi scuola. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Segni. Dall’“investitura” di S.E. Vescovo Dante Bernini ai giorni nostri. I 50 anni del Coro Giovanile di Segni diretto da Don Franco Fagiolo

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