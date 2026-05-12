A Padova, è in programma un tour notturno che ripercorre i luoghi dei drammi degli ultimi 55 anni. La visita si concentrerà sugli indirizzi precisi dove si sono verificati eventi tragici, offrendo un'occasione per osservare da vicino questi siti. L'itinerario vuole anche stimolare una riflessione su come l'illuminazione notturna e l'atmosfera cambieranno la percezione dei porticati e delle zone coinvolte.

? Domande chiave Quali sono i luoghi esatti dove si sono consumati i drammi?. Come cambierà la percezione dei porticati dopo questo percorso notturno?. Perché molti cittadini hanno cercato di dimenticare questi episodi cruenti?. Dove si possono prenotare i posti per questa passeggiata della memoria?.? In Breve Costo 12 euro per i partecipanti e 10 euro per i tesserati.. Prenotazioni tramite numero WhatsApp 3716890812 per la passeggiata di tre ore.. Eventi al Teatro Verdi il 7-10 maggio e il 30 maggio.. Incontri all'Auditorium G. Santini il 10 maggio e al Gran Teatro Geox il 23 maggio.. Sabato 16 maggio 2026, Padova aprirà i suoi vicoli e i suoi portici per una passeggiata urbana dedicata alla memoria storica degli ultimi 55 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, un tour notturno tra i luoghi dei drammi degli ultimi 55 anni

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