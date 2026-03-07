Inverno tra i più caldi degli ultimi 35 anni | in Lombardia è il terzo dal 1991

L’inverno 20252026 in Lombardia si è classificato come il terzo più caldo degli ultimi 35 anni, secondo i dati di Arpa Lombardia. L’ente ha analizzato le temperature medie raccolte tra dicembre 2025 e febbraio 2026 da 13 stazioni distribuite sul territorio regionale. La rilevazione si basa sulle misurazioni effettuate dalle stazioni idro nivo meteorologiche presenti in tutta la regione.

Secondo Arpa Lombardia la stagione 20252026 ha registrato temperature medie superiori di 2,1 gradi rispetto alla norma. Picco di 22,5 gradi a Sondrio il 24 febbraio L’inverno 20252026 è stato il terzo più caldo degli ultimi 35 anni in Lombardia. A certificarlo è Arpa Lombardia che, analizzando i dati raccolti tra dicembre 2025 e febbraio 2026 da 13 stazioni idro nivo meteorologiche distribuite sul territorio regionale, ha rilevato una temperatura media superiore di 2,1 gradi rispetto al periodo climatico di riferimento 1991-2020. Entrando nel dettaglio dei singoli mesi, dicembre e febbraio sono risultati particolarmente miti, con anomalie rispettivamente di +2,9 e +3,1 gradi rispetto alla media. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

