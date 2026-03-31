A marzo si conclude la fase a eliminazione della Coppa dei Club Umbria di padel, organizzata da Msp Italia. Durante il weekend sono stati disputati match decisivi che hanno determinato le squadre qualificate ai quarti di finale. Le partite hanno coinvolto diverse formazioni della regione, portando a una chiusura della stagione con incontri intensi e risultati importanti.

Il mese di marzo si chiude con weekend di grandi match e saluti per questa stagione della Coppa dei Club Umbria di padel, organizzata da Msp Italia. Sono 24 le squadre che continuano la loro avventura tra Gold, Silver e Bronze e 24 quelle che invece escono dalla competizione. Chiudiamo con gli ottavi di Bronze Cup F.lli Palomba che vengono vinti da Podium Spoleto Blu, Flea Padel Arena Rossa, Panda Padel Academy, Padel Green Village, PalaPadel Wall, Magione Padel Club Verde, Massa Martana Padel Egizi e Olympus Fitness Discount che si ritroveranno l’11 e 12 aprile ai quarti di finale cosi accoppiati: Flea Padel Arena Rossa VS Podium Spoleto Blu; Panda padel Academy VS Paderl green Village; PalaPadel Wall VS Magione Padel Verde; Massa Martana Padel Egizi VS Oympus Fitness Discount. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Padel, la Coppa dei Club Umbria: ecco le squadre che volano ai quarti di finale

Articoli correlati

Padel, Coppa dei Club Umbria: la finale di Super Coppa e la seconda parte del campionatoIl weekend del 10 e 11 gennaio 2026 ha segnato il ritorno in grande stile del padel targato Msp Italia, con la ripartenza del campionato regionale e...

Leggi anche: Padel, la Coppa dei Club Umbria: sei squadra già qualificate per gli ottavi di finale

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Padel, la Coppa dei Club Umbria: via alla corsa per le finali regionali e nazionali; Padel, Coppa dei Club Msp: inizia la corsa alle finali; Padel, la Coppa dei Club Umbria: i risultati dei preturni di Gold e Silver cup e gli ottavi di Bronze cup; FOTO - Padel, Coppa dei Club Msp: inizia la corsa alle finali.

Padel, l'Exclusive Trophy Perugia & Terni Today della Coppa dei Club: i risultatiGrande successo per la terza edizione dell’Exclusive Trophy Perugia & Terni Today, appuntamento che riunisce le prime squadre qualificate di ogni girone delle tre categorie che compongono la Coppa dei ... perugiatoday.it

Dressage CDNB - Prima Tappa Interregionale Marche Umbria Si sono svolte presso Horses Le Lame Sporting Club le riprese della tappa interregionale, con numerosi binomi impegnati nelle diverse categorie. Di seguito i risultati delle varie categorie, che r facebook