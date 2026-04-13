Padel Coppa del Club Mps | continua la corsa delle squadre verso le finali

Nel fine settimana si sono disputati i quarti di finale della Coppa del Club Mps di padel, permettendo alle squadre di qualificarsi direttamente alle finali del 2026. La fase eliminatoria si è svolta in vista della competizione che si terrà il 24 maggio a Spello, presso il Mapepa Sport & Friends. La corsa verso la finale continua con diverse formazioni che hanno ottenuto la qualificazione.

Prosegue la corsa verso le finali della Coppa dei Club di padel Mps.Lo scorso week end si sono disputati i quarti di finale per accedere, di diritto, alla finali 2026 in programma il 24 maggio a Spello, presso il Mapepa Sport & Friends. I risultatiA superare i quarti di GOLD Cup Bartoccini sono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Padel, la Coppa dei Club Umbria: via alla corsa per le finali regionali e nazionaliSuperano i preturni di Gold cup Bartoccini Grata Loca Blu, Arena Padel Fastweb, Olimpus F. Leggi anche: Padel, Coppa dei Club Msp: inizia la corsa alle finali