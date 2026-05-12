Quest'anno il sito farmaceutico di Garbagnate festeggia ottant'anni di attività, segnando un traguardo importante per l'azienda. Durante l'ultimo anno sono state prodotte circa otto miliardi di compresse, consolidando la posizione del sito come punto chiave per le esportazioni. La struttura rappresenta un elemento strategico per il settore, con una produzione che ha continuato a crescere nel tempo. La storia dell'impianto riflette un percorso di sviluppo e consolidamento nel mercato italiano e internazionale.

È una storia di successo tutta italiana nel settore farmaceutico. Numeri e storia dello stabilimento Bayer HealthCare Manufacturing di Garbagnate Milanese sono stati raccontati ieri mattina in occasione del convegno "Innovazione e produzione di valor" organizzato da Farmindustria: 80 anni di attività, 8 miliardi di compresse prodotte nel 2025, una per ogni abitante del pianeta che vengono esportate in 130 Paesi e vanno a curare 33 milioni di persone, tra cui antibiotici, anticoagulanti e la cardioaspirina. "Bayer è presente in Italia da oltre 125 anni: una storia lunga che racconta un legame profondo e duraturo con il nostro Paese e ne...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ottant’anni di Bayer a Garbagnate. In un anno 8 miliardi di compresse: "Un sito strategico per l’export"

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