Nella notte, un attacco improvviso ha colpito un sito strategico nel contesto del conflitto tra Israele e Iran. L’evento è stato ripreso in un video che mostra i momenti dell’assalto, evidenziando la portata dell’azione. La situazione ha portato a un’escalation nel conflitto, con ripercussioni anche sul settore energetico. Nessuna informazione sulle cause che hanno portato all’attacco.

La guerra tra Israele e Iran registra un’ulteriore escalation con effetti diretti sul comparto energetico. Nelle ultime ore, secondo le informazioni disponibili, raid israeliani hanno interessato il grande giacimento di South Pars. La risposta iraniana, con missili e droni, avrebbe colpito anche infrastrutture nel Golfo, con segnalazioni e immagini di incendi nell’area del polo di Ras Laffan in Qatar. Attacco al giacimento di South Pars: colpita un’infrastruttura strategica. Nel mirino dei raid israeliani sarebbe finito South Pars, indicato come la più ampia riserva di gas naturale al mondo, condivisa tra Iran e Qatar. L’area è considerata centrale per la produzione energetica iraniana e per la relativa filiera industriale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lo hanno colpito!”. Guerra, l’attacco improvviso al sito strategico (VIDEO)

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