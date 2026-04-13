Blitz della Finanza tra Bufalotta Ostia e Anagnina | sequestri di droga coltelli e merce falsa

Nella giornata del 13 aprile 2026, le forze di polizia finanziaria hanno effettuato controlli in diverse zone di Roma, tra cui Bufalotta, Ostia e Anagnina. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari quantitativi di droga, coltelli e merce contraffatta. L’attività si inserisce in un’azione mirata a contrastare il traffico illecito e a presidiare le aree considerate più sensibili della città. Diversi interventi sono stati condotti per prevenire comportamenti illegali e tutelare la sicurezza pubblica.

Roma, 13 aprile 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di presidio delle aree più sensibili della Capitale, hanno eseguito una serie di mirati interventi volti a prevenire e contrastare i traffici illeciti. Cinquina-Bufalotta. In zona Cinquina-Bufalotta, l’attento monitoraggio delle vie di comunicazione ha permesso a una pattuglia dei baschi Verdi di individuare e fermare un’autovettura sospetta. L’ispezione del veicolo ha portato al rinvenimento, all’interno del cruscotto, di due coltelli con lame rispettivamente da 10 cm e 26 cm. Il successivo controllo dell’uomo ha consentito di rinvenire e ritirare dalla circolazione 3,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Blitz nelle aziende tra moda e logistica, 22 attività sospese e maxi sequestro di merce falsaProseguono a ritmo serrato i controlli nel cuore del sistema produttivo dell’area metropolitana fiorentina, con un’attenzione particolare ai settori... Leggi anche: Blitz della Finanza al mercato 'Rosati': sequestrate 2 tonnellate di merce, abusivo scappa