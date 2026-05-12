Ostia Summer Jam
Il 16 maggio, a partire dalle 14, si svolge la dodicesima edizione di Ostia Summer Jam 2026, che si terrà presso il Teatro del Lido. L'evento porta sulla scena musica e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico presente nella località balneare. La manifestazione si svolge nel pomeriggio e si prevede che duri diverse ore.
Il 16 maggi, dalle ore 14, va in scena la dodicesima edizione di 2026 al Teatro del Lido.Sotto il motto “Create Your Escape – The art of disobedience”, la manifestazione propone un’esplorazione della cultura Hip Hop attraverso evoluzioni di Breaking, battles e arti visive.Il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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