Ostia al teatro del Lido va in scena Donne in tempo di guerra

Venerdì 27 marzo alle ore 21 si terrà al Teatro del Lido di Ostia la rappresentazione di “Donne in tempo di guerra”. L’evento fa parte del progetto “La casa di ciascuna”, un percorso che combina teatro, inclusione sociale e partecipazione civica, con l’obiettivo di promuovere un momento di riflessione attraverso l’arte. La pièce rappresenta l’esito scenico di questa iniziativa.

Ostia, 24 marzo 2026 – Il 27 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia va in scena “ Donne in tempo di guerra “, l’esito scenico del progetto “ La casa di ciascuna “, un percorso artistico e sociale che utilizza il teatro come strumento di cura, inclusione e partecipazione civica. Nato da un’idea di Caterina Vertova, ‘La casa di ciascuna’ è uno spazio dedicato alle donne che attraversano momenti di fragilità personale, sociale, economica: un luogo in cui l’arte diventa occasione di ascolto, riscatto e costruzione di comunità. ‘La casa di ciascuna’ costruisce percorsi collettivi in cui il lavoro di training su corpo, voce e improvvisazione permette alle partecipanti di trasformare esperienze personali in materia poetica condivisa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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