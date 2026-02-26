Tar Liguria Caruso | Uffici in condizioni disastrose boom di ricorsi sulle carte docenti e stallo sulle concessioni balneari

Il Tar Liguria ha ricevuto numerose istanze di ricorso riguardanti le carte docenti, mentre le pratiche sulle concessioni balneari restano ferme. Gli uffici operano con risorse ridotte, con il personale dimezzato e molte posizioni ancora da coprire. La situazione nei servizi pubblici si presenta critica, con un sovraccarico di pratiche da gestire e un'attività rallentata.

Organici scoperti al 50%. Sulle concessioni: "Le difficoltà si superano, la legge va applicata" Uffici dimezzati, organici scoperti al 50%, emergenza permanente. E intanto crescono i ricorsi, in particolare quelli legati alle carte docenti. Sullo sfondo, il nodo irrisolto delle concessioni balneari. È un intervento netto quello del presidente del Tar Liguria, Giuseppe Caruso, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. "Il Tar Liguria è in condizioni disastrose", ha detto senza mezzi termini. È il tribunale amministrativo con il più alto grado di scopertura in Italia: metà dell’organico manca e il Consiglio di presidenza non ha adottato misure in grado di colmare il vuoto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

