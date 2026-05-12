Dall'alba di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno eseguito un'operazione contro un gruppo coinvolto in estorsioni e sequestri di persona. Durante il blitz, sono state arrestate alcune persone e sequestrate diverse prove. L'intervento fa parte di un'indagine avviata nei mesi scorsi, con l'obiettivo di smantellare l'organizzazione criminale operante nella zona. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra la popolazione locale.

Dall'alba di stamattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini, con l'accusa di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi. L'operazione ha coinvolto un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, svelando così una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un "borsone" - originariamente affidato in custodia ad alcune delle vittime - che, secondo le rivendicazioni degli indagati, avrebbe contenuto denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre un milione di euro verosimilmente di illecita provenienza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, estorsioni e sequestri di persona. Blitz dei carabinieri, finisce l'incubo

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