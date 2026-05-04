Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno effettuato un’operazione nell’Irpinia che ha portato all’arresto di tre persone e a numerosi sequestri. Durante le verifiche, sono state chiuse alcune attività commerciali a causa di gravi carenze igieniche. Le forze dell’ordine hanno inoltre individuato i responsabili degli arresti nelle zone di Atripalda e Monteforte Irpino, proseguito le attività di controllo sul territorio.

? Cosa scoprirai Chi sono i responsabili degli arresti ad Atripalda e Monteforte Irpino?. Quali attività commerciali sono state chiuse per gravi carenze igieniche?. Dove sono stati individuati i casi di spaccio durante i controlli?. Come influiranno questi sequestri sulla sicurezza dei parchi montani?.? In Breve 550 militari hanno controllato 1.600 persone e 1.200 veicoli nel territorio di Avellino.. Operazione ha causato 18 denunce, 13 patenti ritirate e il sequestro di 8 mezzi.. A Atripalda e Monteforte Irpino arrestati due uomini per furto e aggressione.. 9 casi di stupefacenti e un locale chiuso per carenze igieniche nelle zone turistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri nell’Irpinia: 3 arresti e molti sequestri

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