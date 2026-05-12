A Ostia sono stati effettuati cinque arresti legati a un'indagine su sequestri e torture associate a un giro di denaro di un milione di euro. Nonostante il clima di omertà sul litorale, le forze dell'ordine sono riuscite a individuare i responsabili attraverso analisi investigative mirate e testimonianze. Le vittime sono state sottoposte a torture con strumenti vari, anche contundenti, per ottenere informazioni o denaro.

? Punti chiave Come sono stati individuati i responsabili nonostante l'omertà sul litorale?. Quali strumenti hanno usato i criminali per torturare le vittime?. Perché le vittime sono state costrette a fuggire verso altre regioni?. Da dove proviene il milione di euro nascosto nel borsone?.? In Breve Bottino da oltre un milione di euro tra contanti e orologi di lusso.. Quattro sequestri e un tentativo di rapimento avvenuti tra luglio e novembre 2025.. Rogo doloso di un'auto avvenuto nella notte del 30 novembre 2025.. Vittime costrette a fuggire verso altre regioni d'Italia per timore di ritorsioni.. Cinque persone sono state fermate dai Carabinieri di Ostia dopo una serie di sequestri di persona e torture avvenuti tra luglio e novembre 2025 per il recupero di un borsone contenente oltre un milione di euro in contanti e orologi di lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia, 5 arresti per i sequestri e le torture sul milione di euro

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