Osservatorio regionale per i minori | le valutazioni della Consigliera Filomena Greco

La Consigliera Filomena Greco ha espresso alcune considerazioni sull'operato dell’Osservatorio regionale per i minori, concentrandosi sui criteri di funzionamento, le risorse disponibili e le modalità di attuazione delle sue attività. La sua analisi si concentra sui parametri di gestione e sulle questioni legate alla capacità di svolgere efficacemente il ruolo assegnato all’ente. Nessun riferimento è stato fatto a decisioni specifiche o a situazioni concrete.

Osservatorio regionale per i minori al centro delle valutazioni della Consigliera Filomena Greco, che richiama l’attenzione su operatività, risorse e criteri di funzionamento.. Nel confronto sulla riforma dell’Osservatorio regionale per i minori, la Consigliera regionale Filomena Greco (Casa Riformista – Italia Viva) ha espresso una posizione improntata alla cautela istituzionale e alla necessità di garantire strumenti realmente operativi. Il suo intervento ha riportato l’attenzione sul divario tra la previsione normativa e la concreta attuazione delle strutture dedicate alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Greco ha ricordato che l’ Osservatorio regionale, istituito nel 2017, non è mai stato reso operativo, nonostante la crescente complessità delle problematiche giovanili.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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