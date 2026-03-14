È scomparsa a 96 anni Amelia Casadei, che è stata parlamentare e consigliera regionale del Veneto negli anni Ottanta, rappresentando la Democrazia Cristiana. La sua carriera politica si è svolta principalmente in quegli anni, lasciando un’impronta nella scena locale e nazionale. La notizia della sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla sua vita privata o cause.

È morta a 96 anni Amelia Casadei, già parlamentare e consigliera regionale del Veneto negli anni Ottanta per la Democrazia Cristiana. A darne notizia è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Casadei maturò il proprio impegno civile nel territorio padovano, tra Padova e Ponte San Nicolò, in un Veneto che negli anni Cinquanta stava attraversando profonde trasformazioni economiche e sociali legate allo sviluppo della piccola industrializzazione diffusa. Negli anni giovanili fu attiva nell’ Azione Cattolica e nel Movimento Lavoratori, occupandosi in particolare di temi sociali e del mondo del lavoro. Il primo incarico istituzionale arrivò nei primi anni Sessanta con l’elezione nel Consiglio comunale di Ponte San Nicolò, nelle fila della Democrazia Cristiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio ad Amelia Casadei, ex parlamentare Dc e consigliera regionale

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