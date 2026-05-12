Osservatorio regionale dei minori il richiamo di Straface

L’assessora regionale ha recentemente parlato della riforma dell’Osservatorio dei minori, spiegando quali sono le sue funzioni e le nuove sfide in ambito educativo e sociosanitario. La discussione si è concentrata sui cambiamenti apportati e sulle responsabilità che queste modifiche comportano per l’ente. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sui motivi del richiamo, ma si è evidenziata una volontà di aggiornare il ruolo dell’osservatorio.

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L’assessora Pasqualina Straface è intervenuta sulla riforma dell’Osservatorio, chiarendo natura, funzioni e nuove sfide educative e sociosanitarie.. Nel percorso di aggiornamento della legge regionale n. 2 del 2017, dedicata all’ Osservatorio regionale dei minori, è intervenuta anche l’assessora alle Politiche sociali Pasqualina Straface. Il suo contributo ha offerto una lettura ampia e profondamente ancorata alle trasformazioni culturali e sociali che attraversano l’infanzia e l’adolescenza, collocando la riforma in un quadro di responsabilità istituzionale e di aggiornamento dei linguaggi. Straface ha sottolineato come la modifica della legge rappresenti un passaggio necessario per allineare la normativa regionale alle nuove sensibilità educative e sociali.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osservatorio regionale dei minori, il richiamo di Straface ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Turismo in Campania, l'assessore Maraio: "Verso l’Osservatorio regionale dei flussi"Rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un Osservatorio regionale dei flussi turistici, uno strumento... Turismo, verso l’Osservatorio regionale dei flussi. Maraio: “Dati più completi”Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania è al lavoro per rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un... Argomenti più discussi: Minori, il Consiglio regionale approva il potenziamento dell’Osservatorio; Calabria, via libera alla riforma dell’Osservatorio minori; Consiglio regionale, salta l’informativa di Occhiuto sul dissesto idrogeologico. Rafforzato l’Osservatorio per i minori · LaC News24; Consiglio Regionale, via libera al nuovo Osservatorio sui Minori: più risorse contro disagio e povertà educativa. L OVILE NAGHELI SOCIETA AGRICOLA DEI F.LLI PODDA S.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com Diritti dei minori, in Consiglio regionale via libera al rafforzamento dell’Osservatorio regionaleIl Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza, nella seduta odierna, la proposta di legge di iniziativa del Presidente dell’Assemblea legislativa, Salvatore Cirillo, recante Modifi ... strettoweb.com